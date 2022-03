Portugal regista mais 15.068 casos de covid-19 e 32 mortes nas últimas 24 horas, revela o relatório desta terça-feira da Direção-Geral de Saúde (DGS).Esta segunda-feira, Portugal registou mais 5.606 casos de covid-19 e 17 mortes.Os internamentos diminuiram em 25, para 1.225, tendo os doentes em cuidados intensivos baixado de 81 para 78.A maioria dos casos (8.793) foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo. Seguiram-se o Centro (3.607), Norte (2.377), Alentejo (1.111), Algarve (875), Madeira (733) e Açores (511).Dos 32 óbitos, 13 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Centro, 4 no Norte, 2 na Madeira e outros 2 nos Açores. O Algarve registou uma vítima mortal e o Alentejo não reportou qualquer morte.(notícia atualizada)