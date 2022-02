Portugal regista mais 24.271 casos de covid-19 e 41 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira.Esta quinta-feira, Portugal chegou à marca dos três milhões de casos desde o início da pandemia.A região Norte do país concentra 7.835 casos, seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 7.103 novos casos de infeção.Dos 41 óbitos que constam deste boletim, 14 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo, 13 no Norte e 11 mortes na zona Centro.Há mais 40.691 pessoas recuperadas da covid-19 nas últimas 24 horas, enquanto há menos 16.461 casos ativos.No que toca aos internamentos, há menos 34 pessoas internadas, reduzindo para 2.332 este indicador. Há agora 159 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, menos 9 em 24 horas.A incidência a nível nacional é agora de 6.099,6 casos por cem mil habitantes e no continente de 6.113 casos. O índice de transmissibilidade recuou para 0,88, tanto a nível nacional como no continente.(notícia atualizada às 16:04)