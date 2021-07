Portugal regista mais 2.650 casos e 9 mortes por covid

Portugal registou ao longo de segunda-feira mais 2.650 casos de covid-19, segundo o mais recente boletim da Direção Geral de Saúde (DGS), hoje divulgado. Segundo o mesmo relatório, morreram no mesmo dia mais nove pessoas vítimas da doença.Desde 29 de março que Portugal não registava um número tão elevado de óbitos por covid-19 em sete dias. Na última semana foram 55 as mortes registadas, mais nove do que em todo o mês de maio (46).

No que diz respeito à situação hospitalar há um aumento da taxa de esforço face a 13 novos internamentos, 742 no total. Nas unidades de cuidados intensivos estão agora 161 pessoas, menos duas do que as indicadas no último relatório.





A Direção Geral da Saúde informa ainda que estão, contudo, recuperadas de doença mais 3.490 pessoas, o que face aos restantes dados faz reduzir o número de casos ativos no país em 849, para os 45.199.





Em vigilância, por terem mantido contactos de risco com pessoas infetadas com covid-19, estão agora 76.360 contactos, mais 1.461 do que no domingo.









Seis mortes em Lisboa e Vale do Tejo

A região da capital voltou a apresentar menos de metade de todos os casos contabilizados no país (1.141), mas regista seis das nove novas mortes identificadas. É a região com mais novos casos do dia.





O Alentejo, por sua vez, apesar de registar apenas 50 casos ao longo do dia de segunda-feira, contabiliza duas mortes por covid-19.





A nona e última morte atribuída ontem à covid em Portugal remonta ao Norte, onde foram ainda identificados 939 casos de infeção.





No Centro foram contabilizados 276 novos casos de covid-19, e outros 220 no Algarve. Enquanto isso, as regiões autónomas apresentam apenas 16 casos na Madeira e 8 nos Açores.