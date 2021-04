Portugal regista mais 636 casos e 4 mortes por covid. Casos ativos sobem pelo segundo dia

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal maispela covid-19, segundo os dados revelados esta quinta-feira, 22 de abril, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas

Com as quatro mortes de hoje, desde o início da pandemia faleceram 16.956 pessoas em Portugal com covid-19.





Com os números conhecidos esta quarta-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias

Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 70,5 novos casos por 100 mil habitantes, tendo por base a estimativa de população mais recente do Instituto Nacional de Estatística (INE) e os dados divulgados diariamente pela DGS. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, supera metade do limite de 120 casos por 100 mil habitantes definido pelo Governo para o plano de desconfinamento.











Casos ativos sobem pelo segundo dia





O relatório da DGS mostra 521 pacientes dados como recuperados, elevando o total de recuperações para 791.171.





Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 111, para 24.764. Este foi o segundo dia consecutivo em que o número de casos ativos aumentou.





No diz respeito aos números nos hospitais os dados são positivos. Estão agora internados menos 2 pacientes em Portugal, que colocam o total em 395, o valor mais baixo desde 9 de setembro.





No que respeita aos casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI), há menos seis doentes, colocando o total de pacientes internados em UCI nos 104.







Norte lidera nos novos casos





Dos novos casos identificados no país, 269 foram registados no Norte, o que representa 42% do total nacional.





Dos restantes novos casos, 203 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), 58 no Centro, 37 no Algarve, 30 no Alentejo, 22 nos Açores e 17 na Madeira.



Nos óbitos, dois foram registados no Norte, um no Centro e outro em Lisboa e Vale do Tejo.