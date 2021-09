Portugal regista mais 757 casos de covid-19 e nove mortes. Rt sobe ligeiramente

Portugal registou 757 novos casos de covid-19 e mais nove mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta sexta-feira, 24 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Lisboa e Vale do Tejo foi a região que concentrou o maior número de novos casos, com 277 casos detetados nas últimas 24 horas. Segue-se a região Norte, com mais 213 casos, a região Centro (com 102), Algarve (com 70), Alentejo (com 55), Açores (com 25) e Madeira (com 15).

Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais quatro mortes na região Centro, duas em Lisboa e Vale do Tejo, outras duas no Alentejo e mais uma no Algarve. Nas ilhas e na região Norte, não se registaram óbitos nas últimas 24 horas.Há ainda 410 pessoas internadas, menos duas do que na quinta-feira. No entanto, registou-se um ligeiro aumento no número de internados em cuidados intensivos para 76, depois de mais uma pessoa a entrar nessas unidades.Segundo a matriz de risco atualizada esta sexta-feira, a taxa de incidência de infeções pelo SARS-CoV-2 caiu, nos nos últimos 14 dias, no continente e a nível nacional. Em Portugal continental, a taxa de incidência diminuiu de 140,1 para 129,7 e, a nível nacional, baixou de 137,4 para 127,3.Já o índice de transmissibilidade (Rt) subiu: de 0,81 para 0,82 no Continente e de 0,82 para 0,83a nível nacional.Notícia atualizada com mais informação