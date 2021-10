Portugal regista mais 828 casos de covid-19 e nove mortes

Leia Também Teste à covid-19 desenvolvido por laboratório de Tondela recebe aprovação nos EUA

Portugal contabiliza mais 828 casos de covid-19 e nove mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta quarta-feira, 13 de outubro.O maior número de novos casos foi registado em Lisboa e Vale do Tejo, com 310 casos, seguido pela região Norte do país, com 236 casos.Relativamente à distribuição dos nove óbitos registados nas últimas 24 horas devido à covid-19 as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve registaram duas mortes cada uma.No que toca ao número de internamentos, há registo de menos dez pessoas internadas devido à covid-19, reduzindo este número para 335. Há 54 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos, menos duas nas últimas 24 horas.O boletim desta quarta-feira atualiza os dados sobre a incidência de casos e o índice de transmissibilidade, o R(t).A incidência subiu face aos dados de segunda-feira, tanto a nível nacional como no continente. A nível nacional e no continente há agora 83,2 casos por cem mil habitantes, contra os 82,9 a nível nacional e 82,7 no continente.Já o R(t), que estava nos 0,95 no continente e a nível nacional no boletim de segunda-feira, é agora de 0,97 no âmbito nacional e 0,98 no continente.(notícia atualizada às 14h27)