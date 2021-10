Teste à covid-19 desenvolvido por laboratório de Tondela recebe aprovação nos EUA

A ALS Life Sciences Portugal obteve o registo junto da entidade reguladora norte-americana Food and Drugs Administration (FDA) para realizar testes de diagnóstico à covid-19.

"Apresentando elevados níveis de sensibilidade (96%) e de especificidade (98%), este kit permite realizar os testes a uma fração do custo e do tempo exigidos pelos convencionais PCR, garantindo uma qualidade semelhante no diagnóstico. Os resultados ficam disponíveis em cerca de 45 minutos", afirma a empresa num comunicado, notando que o tempo pode ser reduzido para 25 minutos "no caso da deteção por fluorescência em laboratório".



O kit de diagnóstico in vitro foi desenvolvido e é produzido integralmente em Portugal, fruto de um projeto de I&D [Investigação & Desenvolvimento] da ALS em parceria com o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), recorda João Cotta, diretor-geral da ALS Life Sciences Portugal, no mesmo comunicado, sendo que o registo pela FDA "é o reconhecimento do rigor e da qualidade da investigação aplicada que a ALS tem vindo a desenvolver em Portugal, em particular no seu novo laboratório em Tondela".





Leia Também Gigante australiana funde império de testagem em Portugal

Em 2020, a ALS Life Sciences Portugal investiu na sua sede, em Tondela, cerca de 1,1 milhões de euros na construção de um laboratório em Portugal dedicado à Investigação & Desenvolvimento e produção de kits de testes deteção da covid-19.