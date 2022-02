E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal regista mais 9.851 casos de covid-19 e 28 mortes nas últimas 24 horas, indica o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) este sábado.



A região de Lisboa e Vale do Tejo concentrou 3.398 casos, seguida pelo Centro, com 2.177 novas infeções, e pela região Norte, com 1.881.