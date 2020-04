O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 820, o que traduz uma subida de 35 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 785, anunciou a DGS esta quinta-feira, 23 de abril.



Foi assim superada a barreira dos 800 óbitos precisamente duas semanas depois do número de vítimas mortais ter superado os 400. O número de óbitos duplicou no espaço de 15 dias, sendo que a 9 de abril estava em 409 e desde então nunca aumentou menos de 20 por dia.





O número de infetados (casos confirmados) aumentou 1,7% para 22.353, sendo que em termos absolutos a subida de casos foi de 371. Ontem tinham aumentado 2,82% para 21.982.





O crescimento diário do número de mortos acelerou em termos absolutos (35 contra 23 ontem), sendo que a taxa de crescimento também subiu (4,5% contra 3% ontem).

O número de novos óbitos em 24 horas ficou perto do anterior máximo diário (37 a 2 de abril), sendo que em 8 de abril e 11 de abril também tinham sido reportadas 35 vítimas mortais.

Em sentido contrário, verifica-se um abrandamento na taxa de crescimento do número de infetados (1,7% contra 2,82% ontem). Em termos absolutos também desacelerou (371 contra 603 ontem).

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 3,67%, ligeiramente acima do registado ontem (3,57%).





Segundo o boletim diário da DGS, há 475 mortos no Norte (mais de metade do total), 146 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 179 no centro e 11 no Algarve. Os Açores registam oito óbitos, o Alentejo tem um óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.

Entre as vítimas mortais, 551 têm mais de 80 anos (68% do total); 168 entre 70 e 79; 71 entre 60 e 69; 21 entre 50 e 59 e nove com idade entre 40 e 49 anos. 414 são mulheres e 406 homens.

Mais de 1.200 casos recuperados





O número de casos suspeitos aumentou para 219.848 (ontem estava em 210.302) e 4.048 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais (3.219 ontem).

Existem 1.201 casos recuperados, continuando acima do número de óbitos e acima dos valores registados ontem (1.143).

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 30.342 (contra 30.646 ontem).









Doentes nos hospitais descem 51 no sétimo dia seguido em queda

Os dados indicam que dos mais de 22 mil casos confirmados, 1.095 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida de 4% face a ontem (1.146).

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma queda de 1%, para 204 (ontem tinham descido 3% para 207).

Este foi já o sétimo dia seguido de descida no número de pessoas internadas e o quinto no número de pessoas internadas nas UCI.

Em apenas 24 horas o número de pessoas internadas nos hospitais baixou em 51 e está cada vez mais próximo de baixar da fasquia dos mil doentes.

Apenas 0,91% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 4,98% dos infetados estão internados. Estes dois indicadores estão em mínimos desde o início da pandemia.



A região Norte (13.382) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com mais de metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (5.194), região Centro (3.084) e Algarve (318). Há 109 casos nos Açores, 85 na Madeira e 181 no Alentejo.



Esta é a divisão dos casos confirmados por concelho: