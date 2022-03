Portugal registou mais 78.464 casos de covid-19 e 123 mortes na última semana, indica o primeiro boletim semanal divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira.

Face à última semana, registaram-se assim menos 811 novos casos e menos 39 óbitos. A taxa de incidência por 100 mil habitantes caiu 1% em igual período, estando o R(t) em 1,02.





O número de internamentos continua a recuar: há agora 1.140 pessoas hospitalizadas, menos 85 face à última semana. Há agora 66 pessoas internadas nos cuidados intensivos, menos 12 face aos últimos sete dias.

Lisboa e Vale do Tejo é a região que lidera em número de casos confirmados com 31.950 infeções, mais 1.228 face ao período anterior, seguida do Centro com mais 902 casos para um total de 15.894, Norte com 13.103 casos, mais 194 que na semana anterior. Alentejo com 5.431 caos, menos 182 face aos últimos sete dias e Algarve com 5.367 casos, mais 26 do que na semana anterior.

Nas ilhas, Madeira conta com menos 105 infeções para um total de 4.384 casos e os Açores regista menos 1.070 casos para um total de 2.335.

Em matéria de óbitos, Lisboa e Vale do Tejo regista menos 18 mortes, Norte contabiliza menos 13 mortes, assim como Centro que vê o número de óbitos reduzir-se em sete. Alentejo regista mais quatro mortos e Algarve mais dois.

Nas ilhas, Madeira registou menos duas mortes face à semana passada e os Açores menos 5.





(Notícia atualizada às 17:33)