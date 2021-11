Portugal soma 2.398 casos de covid-19 e 12 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Autoagendamento de vacina contra covid-19 e gripe disponível para faixa dos 65 anos

Há mais 1.051 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas.

Portugal regista mais 2.398 casos de covid-19 e 12 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de infeções (773), seguida pela região Norte (682) e pela região Centro (521).Dos nove óbitos contabilizados neste boletim, quarto mortes foram registadas no Algarve, três na região de Lisboa e Vale do Tejo, outras três no Centro e ainda duas no Norte.O número de pessoas hospitalizadas é agora de 523, mais nove face ao boletim anterior. Há agora 72 pessoas internadas em unidades de cuidados, menos três do que na véspera.(notícia atualizada)