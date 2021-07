Portugal soma 3.667 casos e 5 mortes por covid-19

Portugal regista este sábado mais 3.667 casos de infeção por covid-19, segundo o mais recente boletim da Direção Geral de Saúde (DGS). O mesmo relatório dá ainda conta de 5 mortes causadas pela doença em todo o país nas últimas 24 horas.





Os dados divulgados esta tarde não fazem uma atualização em relação à matriz de risco utilizada para efeitos de desconfinamento em Portugal Continental, mantendo os valores do índice de transmissibilidade (Rt) e a incidência: 1,12 e 355,5 casos por 100 mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias no total do país, respetivamente.

Quanto ao nível da pressão sobre o SNS, os números oficiais confirmam que o total de internados subiu de 778 para 780, com o número de pacientes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) a subir igualmente de 171 para 173 casos.



A DGS dá ainda conta de mais 3.341 pessoas dadas como recuperadas, para um total de 860.449, o que significa que os casos ativos - que abatem aos casos reportados os doentes recuperados e as mortes - aumentaram em 331, para 49.776.



Três das cinco mortes registadas este sábado aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo – as outras duas foram contabilizadas no Algarve e no Centro.



Já quanto aos novos casos, a região da capital representou 42,9% do total e o Norte 32%. Seguem-se nesta contagem o Algarve (com 407 infeções), o Centro (319), o Alentejo (104), a Região Autónoma da Madeira (43) e os Açores (41).





(Notícia atualizada às 15:20 com mais informações)