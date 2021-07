Continente começa a vender testes rápidos de diagnóstico à covid-19 por 2,79 euros

As lojas Continente vão começar a vender, a partir desta sexta-feira, testes rápidos de diagnóstico da covid-19, de acordo com comunicado da empresa do grupo Sonae.



Mais informa que os testes de antigénio são fabricados pela Genrui Biotech e detetam o antigénio da proteína N da Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) através do nariz. Os testes podem ser adquiridos em todas as lojas Continente do país – Continente, Modelo e Bom Dia -, por 2,79€.

"O teste, simples de operar, seguro e efi­caz, é adequado para uso doméstico não pro­fissional e é aplicável a todos os indivíduos com suspeita de infeção pelo SARS-CoV-2. O kit de teste pode ser armazenado entre 2ºC e 30 ºC e é válido durante 18 meses se a embalagem de alumínio permanecer selada. O resultado do teste é indicado em 15 minutos", anuncia.



A venda de testes é autorizada por lei, segundo a portaria n.º Decreto-Lei n.º 60-A/2021 de 15 de julho de 2021, que permite a venda destes testes em supermercados e hipermercados.

O teste utiliza amostras da zona nasal interna e é validado pelo Infarmed. Pode ser realizado por pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, sendo a sua venda permitida apenas a maiores de 18 anos.

De acordo com as indicações partilhadas pela APIFARMA (Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica) os Testes Rápidos de Antigénio (TRAg) podem ser utilizados nos primeiros 5 dias de sintomas (inclusive), em doentes com sintomas e com critérios de internamento, por indisponibilidade dos testes moleculares e/ou que não apresentem resposta em tempo útil e ainda por doentes sem sintomas e que tiveram um contacto de alto risco (contacto próximo com um doente com COVID-19), por indisponibilidade dos testes moleculares e/ou que não apresentem resposta em tempo útil.

Seguindo a recomendação da Direção Geral de Saúde, os indivíduos sintomáticos ou contactos com casos confirmados devem contactar o Centro de Contacto SNS24 (808 24 24 24) independentemente do resultado do teste.