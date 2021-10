Portugal soma mais 690 casos e sete mortes por covid-19

O boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado este sábado aponta para 690 novos casos de covid-19 e sete mortes nas últimas 24 horas. É uma redução de seis novos casos em relação ao dia anterior, contudo mais três pessoas morreram.

Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de novos casos (219), seguida pela Norte, que soma 190. Segue-se a região Centro (122), Alentejo (79) e Algarve (47). Nas ilhas, foram registados 13 novos casos na região autónoma da Madeira e mais 20 na região autónoma dos Açores.

Quanto ao número de óbitos, houve três mortes a lamentar no Alentejo, duas no Centro, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra no Algarve. Nas ilhas e na região Norte não houve nenhuma morte por covid-19 registada nas últimas 24 horas.