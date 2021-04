Portugal suspende vacinas da AstraZeneca a menores de 60 anos. Vacinação de professores adiada uma semana

Agência Europeia de Medicamentos (EMA) "estudou esses fenómenos" e concluiu que "não se verificam acima dos 60 anos", mas somente "noutras idades mais baixas". Ou seja, foi decidido manter a vacinação dos maiores de 60 anos com a AstraZeneca porque esta faixa etária "tem maior risco" associado à covid e "praticamente nenhum risco de fenómenos trombóticos".

Ainda que sejam "extremamente raros" os fenómenos trombóticos associados à administração da vacina da AstraZeneca, as autoridades sanitárias de Portugal decidiram, a exemplo do movimento observado a nível europeu, suspender a aplicação daquela vacina aos menores de 60 anos de idade.Graça Freitas, diretora da Direção-Geral de Saúde, começou por explicar que se continue a administrar a vacina da AstraZeneca frisando que o maior objetivo passa por "salvar vidas e prevenir uma doença grave (covid-19)"."Este objetivo é alcançado com qualquer uma das vacinas aprovadas" em Portugal, sublinhou insistindo que aquela é uma vacina "segura e que protege", pelo que as pessoas que irão receber uma segunda dose da Astra devem permanecer "calmas e confiantes".É que aGraça Freitas recomendou que os cidadãos inoculados com a Astra façam uma monitorização de sete a 14 dias para o caso de surgirem coágulos sanguíneos já que foi neste intervalo de tempo que foi detetada a "maior parte de casos" trombóticos. Seja como for, a líder da DGS fez questão de notar que tais fenómenos "não são as tromboses frequentes".Esta suspensão tem como impacto mais imediato o adiamento, por uma semana, da vacinação ao pessoal docente e não docente que prevista para o próximo fim de semana, que fica agora agendada para 16 e 17 de abril. O responsável pela task force da vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, assegurou que essas pessoas terão acesso às "vacinas que forem apropriadas" em função da nova recomendação feita pela DGS.Independentemente desta suspensão, "ninguém pode escolher vacinas", avisou Gouveia e Melo insistindo que as mesmas "são seguras e eficazes" e que se tal fosse possível seria "complexo, injusto e iria perturbar o plano de vacinação". Todavia, mesmo que alguém venha a rejeitar ser inoculado, Graça Freitas garante que "encontraremos solução para que essas pessoas fiquem corretamente imunizadas".(Notícia em atualização)