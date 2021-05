Portugal tem mais 450 infetados em dia sem óbitos. R(t) volta a subir

O boletim diário da Direção Geral da Saúde dá esta sexta-feira conta de mais 450 infetados por covid-19 e zero mortos.Em enfermaria estão agora 236 pessoas, menos oito do que na quinta-feira, e nas unidades de cuidados intensivos (UCI) o número de camas ocupadas ascendeu a 72, mais 2 do que no dia anterior.

Recuperadas da doença estão, contudo, mais 340 pessoas, o que eleva o número de casos ativos de covid-19 no território nacional para 21.969. Em vigilância estão agora 19.111 contactos, menos 507 do que ontem.





Rt próximo de 1

Sexta-feira é também o dia em que o Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA) atualiza o índice de transmissibilidade que tem subido em todo o país, aproximando-se esta sexta-feira da perigosa barreira do 1, com 0,95. O valor indica uma tendência de estabilização da pandemia em Portugal. O valor é o mesmo na ausência das regiões autónomas.

A nível nacional a incidência a 14 dias por 100 mil habitantes é de 50,3 novos casos diários, mas o número diminui sem as regiões autónomas para 48,1 casos.

É, ainda assim, importante ressaltar que o cálculo do Rt diz respeito a dados de há cinco dias, pelo que retrata o ritmo de transmissibilidade de então.

Norte continua a ser região mais afetada

Por regiões, o Norte do país continua a ser a zona com mais casos confirmados – 167 nas últimas 24 horas. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com 128 novos casos, o Centro com 47 e o Algarve com 31.

A Madeira é a região com menos novas notificações - 15 -, seguindo-se o Alentejo com 19 novos casos e os Açores com 29 novos infetados nas últimas 24 horas.