Portugal volta a bater recorde de vacinas administradas contra a covid-19

Esta terça-feira foi batido um novo recorde de vacinas contra a covid-19 administradas em Portugal. No total, foram administradas mais 154.600 doses de vacinas."Esta nova marca só foi possível com a compreensão e paciência de todos os utentes e o profissionalismo e a entrega dos profissionais de saúde", justifica fonte oficial da task force, na sequência das longas filas que têm sido noticiadas nos últimos dias. Estas filas levaram a equipa de coordenação a apelar ao respeito pelos horários de cada centro de vacinação, de modo a diluir o fluxo de utentes a vacinar nas várias modalidades disponíveis.Nestes últimos dois dias foram administradas mais de 297 mil vacinas. Esta segunda-feira tinham sidoJá mais de 3.720.680 pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19 em Portugal, o equivalente a 36% da população residente, revelava o relatório semanal da vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde. Segundo o relatório, que reporta dados até domingo, o número de pessoas com pelo menos a vacinação iniciada ascende a 5.740.878 (56%).Algarve e Lisboa e Vale do Tejo são as regiões mais atrasadas, com 33% da população residente com o ciclo de vacinação concluído e 55% com pelo menos uma dose.Portugal iniciou a vacinação contra a covid-19 em 27 de dezembro de 2020.Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram no país 17.118 pessoas e foram registados 892.741 casos de infeção, de acordo com o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde.A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China, e que se disseminou rapidamente pelo mundo.