Presença em casamentos e batizados vai obrigar à realização de teste covid

A presença em eventos familiares, como casamentos ou batizados, vai obrigar à realização prévia de testes covid a partir de um número de pessoas presentes que vai ainda ser determinado pela Direção-Geral de Saúde. O mesmo acontecerá para a entrada em eventos culturais ou desportivos, cuja listagem vai também ser feita pela DGS.

O anúncio foi feito esta quarta-feira pela ministra da Presidência na conferência de imprensa que se seguiu à reunião semanal do Conselho de Ministros. Mariana Vieira da Silva explicou também que passa a haver situações em que as empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local serão obrigadas a testar os seus funcionários. Isso acontecerá em locais e condições também ainda a definir pelas autoridades de saúde.

"Temos à nossa disposição uma grande disponibilidade de testagem. Aquilo que é a evolução desejável é que sempre que se verifiquem ajuntamentos de uma dimensão significativa, sejamos todos testados à entrada", explicou a ministra, recusando que a medida possa ser intrusiva do ponto de vista da vida privada.

"Temos hoje múltiplas metodologias de teste e muitas se aplicam a esta ideia de que cada um de nós se deve testar quando está em grupos maiores, para evitar o contágio. Porque essa é a melhor garantia que temos que daquele ajuntamento não saia um novo surto", sublinhou.





No caso das empresas em que possa vir a ser obrigatória a testagem, o custo dos testes será de responsabilidade da empresa e vai decorrer de uma determinação da autoridade de saúde, que vai identificar os territórios onde a testagem deverá ocorrer, explicou Mariana Vieira da Silva.

Quando a presença em eventos culturais ou desportivos obrigar à testagem prévia, "os testes são a custo de quem organiza o evento". Nos eventos familiares, é o participante que deverá assegurar o seu teste.

"O objetivo aqui é que exista uma testagem regular. Todos nós devemos ter essa cautela e esse cuidado, que permite reduzir e controlar a pandemia", rematou a ministra, explicando que o que está previsto em que ninguém possa aceder sem teste e a fiscalização será feita através das autoridades que em cada um dos casos são responsáveis pela organização, mas "o apelo é que estes testes sejam vistos como uma forma de auto-proteção".