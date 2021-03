Proposta de renovação do estado de emergência sem pistas sobre desconfinamento

a situação [está] a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado de emergência", mas alerta que permanecem "sinais externos ainda complexos". Assim, defende, impõe-se "acautelar os passos a dar no futuro próximo". Desta forma, prossegue, "o Presidente da República entende haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação, pelo que acaba de transmitir à Assembleia da República o respetivo projeto de decreto".



Leia Também Três países que reabriram escolas tinham Rt próximo de 1 Desta forma, prossegue, "o Presidente da República entende haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos termos da última renovação, pelo que acaba de transmitir à Assembleia da República o respetivo projeto de decreto".

O Presidente da República enviou ao Parlamento esta quarta-feira ao final do dia a proposta de decreto presidencial para a renovação do estado de emergência, que deverá vigorar de 17 a 31 de março.Na breve nota introdutória, Marcelo Rebelo de Sousa nota que "Esta tarde, após a conversa com Marcelo, o presidente do PSD revelou que o chefe de Estado estará preocupado com a subida do índice de transmissibilidade, o R(t), que terá superado os 0,9. E Rui Rio considerou que com este indicador acima de 1 não há condições para a reabertura de escolas.O PS, por seu turno, mostrou-se mais otimista, admitindo que o desconfinamento gradual poderá arrancar já na próxima semana.