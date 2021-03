Rt subiu para 0,9 e PSD rejeita abertura das escolas com indicador acima de 1

O líder do PSD está preocupado com a ascendência do Rt e rejeita abrir as escolas se o valor do índice de transmissibilidade da covid-19 ultrapassar o valor de 1. O Rt permite medir o ritmo da pandemia e, segundo o que terá dito o primeiro-ministro a Rui Rio, já terá ultrapassado os 0,9.

Os sociais-democratas foram dos partidos mais críticos do Governo em relação à falta de um plano de desconfinamento, mas agora a situação é outra e Rui Rio admite que o que o PSD queria tem vindo a ser feito: "Queríamos que se definissem alguns indicadores, linhas verdes, para elevar ou diminuir o confinamento e esses indicadores tendem a ser os casos acumulados por 100 mil habitantes a 14 dias, o valor do Rt e o número de internados em unidades de cuidados intensivos".





Rui Rio confirmou ainda que o Governo deve seguir um modelo de desconfinamento muito semelhante ao sugerido na segunda-feira por Raquel Duarte e Óscar Felgueiras. O país vai desconfinar por níveis utilizando a escala fornecida pelos especialistas mas Rio adianta que ainda não está decidido que medidas a aplicar a cada setor. Depois, "no caso de o país não ser homogéneo, há que fazer um desconfinamento faseado por regiões", adiantou, considerando a estratégia "adequada". Mas a delimitação das regiões permanece um problema e o líder do PSD considera que a melhor maneira seria "confinar quando há um núcleo mais forte em um ou dois concelhos, e nos seus concelhos limítrofes", que devem adotar o nível de desconfinamento do concelho mais afetado.





Leia Também CDS dá prioridade à reabertura das escolas, mas só depois da Páscoa

Com o levantamento das medidas em andamento, os sociais-democratas defendem que "os testes sejam acelerados e que haja uma testagem em massa para evitar voltar atrás" e não compreendem a decisão de testar os professores do ensino público e excluir os do ensino privado "porque o vírus não passa mais ou menos consoante as escolas sejam públicas ou privadas e estamos perante um caso de saúde pública, não política de educação". O PSD espera assim que o Governo reverta esta decisão.





Outra discussão relativa às escolas é se estas devem ou não seguir os níveis de abertura previstos. O PSD acredita que sim, mas "o governo diz que os técnicos acham que as escolas deveriam ser uniformes em todo o país", e abrir ou fechar em simultâneo. Rio considera que a medida prejudica alunos nas zonas onde a pandemia deixa aliviar as medidas.





Quanto à sucessiva renovação do estado de emergência, Rui Rio garantiu que o seu partido não alterará o sentido de voto, mas lamenta que não exista um quadro jurídico que "não banalize e agilize o estado de emergência". Nesse sentido, o partido está disponível para ajudar a fazer nova legislação.