"Próximo estado de emergência será mais duro" avisa o CDS

O CDS garante que em cima da mesa da reunião do Infarmed, desta quinta-feira, esteve um debate sobre a intensidade das novas medidas contra a covid-19 que deverão ser implementadas, caso a Assembleia da República aprove a renovação do estado de emergência."O novo estado de emergência será mais duro", afirmou António Carlos Monteiro, vice-presidente do partido, revelando ser esta a posição partilhada pelo Executivo e pelos especialistas.Para o CDS, a intensificação das restrições deve-se à demora do Executivo em atuar para conter a disseminação do novo coronavírus. "O Governo tem andado a reboque das circunstâncias", criticou António Carlos Monteiro.O vice-presidente do CDS lamentou também que António Costa e Marta Temido ainda não saibam quais as medidas que serão implementadas, caso a renovação do estado de emergência seja aprovada no Parlamento, e apelou a que as mesmas sejam tornadas públicas antes da votação, para que os deputados possam saber em pleno o que é que estará a ser votado esta sexta-feira.