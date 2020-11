Qantas vai exigir aos passageiros internacionais prova de vacinação contra a covid-19

A companhia aérea Qantas anunciou esta segunda-feira, 23 de novembro, que vai exigir aos passageiros internacionais um comprovativo de vacinação contra a covid-19. Numa altura em que são anunciadas diversas vacinas a nível mundial, o CEO da companhia australiana, Alan Joyce, define uma medida mais drástica e acredita que as restantes companhias irão seguir o exemplo, segundo o Financial Times.





"Estamos a pensar mudar os nossos termos e condições para os viajantes internacionais: pediremos às pessoas que sejam vacinadas antes de embarcarem na aeronave", disse Joyce citado pelo Financial Times.





A maioria das rotas internacionais da Qantas está suspensa, uma vez que as fronteiras da Austrália permanecem fechadas para não residentes. A companhia australiana não espera que tudo volte à normalidade no início do próximo ano, apesar de as vacinas aumentarem a esperança.





Esta segunda-feira foram anunciados novos testes preliminares de uma vacina contra a covid-19, a terceira da corrida, com uma taxa de eficácia de 70%. Novembro tem-se revelado um bom mês no que toca aos avanços farmacêuticos. Numa fase em que vários países se encontram de novo confinados e com restrições mais apertadas, a Pfizer, a BioNTech e a Moderna aumentaram o otimismo da população mundial, com soluções com uma eficácia igual, ou superior, a 90%.