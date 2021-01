Rui Rio concorda com "confinamento muito mais apertado"

O líder do PSD confirmou esta sexta-feira que o Governo tenciona apertar as medidas de restrição por causa da pandemia da covid-19. Rui Rio esteve reunido esta tarde com António Costa.

