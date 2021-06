Sobem para dez os concelhos com teletrabalho obrigatório

O agravamento da pandemia, conjugado com os critérios escolhidos pelo Governo, vai fazer aumentar de quatro para dez o número de concelhos onde o teletrabalho é obrigatório, sem necessidade de acordo, quando as funções o permitam.





A Lisboa, Braga, e Odemira, onde a regra já vigorava, somam-se agora outros sete concelhos: Albufeira, Arruda dos Vinhos, Cascais, Loulé, Sertã, Sesimbra e Sintra.





Isto de acordo com as regras definidas pelo Governo, que determinam que sempre que nos concelhos que, em duas avaliações consecutivas, registem uma taxa de incidência superior a 120 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias (ou 240 nos de baixa densidade) se aplique o "teletrabalho obrigatório, sempre que as funções o permitam".





Da lista de concelhos onde esta regra se aplicava sai Vale de Cambra.





"As medidas entram em vigor amanhã (até à nova revisão de medidas e concelhos)", refere, quando questionada, fonte oficial da Presidência do Conselho de Ministros.





Questionada sobre o incumprimento da regra do teletrabalho, nomeadamente no concelho de Lisboa, a ministra da Presidência disse apenas que a fiscalização cabe à ACT e que não tem dados sobre o assunto.





O teletrabalho foi obrigatório em todo o território nacional desde meados de janeiro, depois do primeiro confinamento, até esta segunda-feira.





A partir daí o Governo decidiu aplicar a restrição apenas aos concelhos de risco elevado.