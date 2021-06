Quase 2,9 milhões de residentes da Área Metropolitana de Lisboa isolados a partir das 15:00

Leia Também Sobem para dez os concelhos com teletrabalho obrigatório

É já a partir das 15:00 desta sexta-feira, 18 de junho, e até às 06:00 da próxima segunda-feira que vigora a proibição de entrada ou saída da Área Metropolitana de Lisboa (AML) devido ao forte aumento da incidência da covid-19 na região.Ontem, o Governo anunciou que face à evolução da situação epidemiológica na região seriam proibidas as deslocações de e para a AML durante o fim de semana. A circulação entre concelhos da AML, contudo, é permitida.A região, que conta com 2,86 milhões de habitantes, conta com quatro concelhos acima dos limites de risco e que foram forçados a não acompanhar a generalidade do país na fase de desconfinamento que vigora desde 10 de junho. O município em pior situação é Sesimbra, que superou pela segunda semana consecutiva os 240 casos por 100 mil residentes em 14 dias e, por isso, terá medidas mais apertadas, incluindo o encerramento da restauração às 15:30 durante o fim de semana.Também com restrições que incluem o teletrabalho obrigatório e horários mais reduzidos na restauração e comércio estão mais três concelhos da AML: Cascais, Lisboa e Sintra. O município da capital já tinha sido um dos que tinha ficado para trás a 10 de junho, quando foram aliviadas as medidas na generalidade do território de Portugal continental.Os restantes 14 concelhos da AML - Alcochete, Almada, Amadora, Barreiro, Loures, Mafra, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Setúbal e Vila Franca de Xira - encontram-se em situação de alerta, ou seja, superaram esta semana os 120 casos por 100 mil residentes e, caso continuem nesse patamar na próxima semana, também irão recuar.A ministra de Estado e da Presidência, Mariana Vieira da Silva, indicou ontem, no final do Conselho de Ministros, que face à evolução da pandemia para uma situação "preocupante", a fase de desconfinamento prevista para 28 de junho "dificilmente poder-se-á verificar".