Sondagem: Quase metade diz que pandemia dura só dois meses

Quase metade dos portugueses estão convencidos que a pandemia terá uma duração inferior a dois meses. Segundo uma sondagem da Intercampus, feita para o Negócios e CM/CMTV, 45,9% dos inquiridos apontam para uma duração entre um e dois meses, aos quais se somam os 2,4% que acham que durará apenas um mês.





A pandemia de covid-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde no dia 11 de março mas foi só na semana seguinte que os seus efeitos se fizeram sentir de forma muito pesada em Portugal, primeiro com o encerramento de todas as escolas do país e depois com a declaração do estado de emergência, a 18 de março, e todas as restrições à circulação e à atividade económica que daí advieram. Esta sondagem foi realizada entre 9 e 14 de abril, ou seja três semanas depois do início do estado de emergência no país.