Sondagem: Só 17% acha que a reabertura das escolas correu mal

Um mês depois do arranque do ano letivo, 42% dos inquiridos pela Intercampus fazem uma avaliação positiva do que se passou. A sondagem revela no entanto que ainda há muitas pessoas sem uma opinião clara sobre esta matéria.

