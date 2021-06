Temos de passar a olhar para a covid como uma nova gripe

O SARS-CoV-2 e a covid-19 vieram para ficar. Parece mais do que ponto assente, mesmo aos olhos de virologistas como Miguel Castanho. “A nossa normalidade será sempre semelhante àquilo que fazemos com a gripe”, diz ao Negócios. Com isso em mente, há que abordar quer o vírus, quer a doença de forma diferente. A solução passa por normalizar a doença e por olhar para ela através de outros indicadores.





