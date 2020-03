Siresp tem “mesmo nível de fragilidades” que nos incêndios de 2017

Volvidos quase três anos dos fogos que vitimaram centenas de portugueses, o especialista Paulo Moniz, entretanto eleito deputado do PSD, denuncia que “nenhuma das medidas mais importantes foi implementada no terreno”.

Com o país em estado de emergência por causa da covid-19, a relevância das comunicações utilizadas pelas polícias e meios de socorro volta a ser equacionada, até porque, em última instância, é a rede Siresp que será utilizada para coordenar todas as forças e esforços de auxílio de emergência e segurança do país. Porém, quase três anos depois dos grandes fogos florestais, pouco parece ter mudado.