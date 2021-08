UE volta a impor restrições a viajantes oriundos dos Estados Unidos

Uma maioria qualificada de representantes dos países da União Europeia aprovou uma recomendação para que sejam reimpostas as restrições às viagens não-essenciais de pessoas oriundas dos Estados Unidos, indica a Comissão Europeia em comunicado esta segunda-feira.Os EUA registaram uma incidência de 588 novos casos por 100 mil habitantes nas duas semanas terminadas a 22 de agosto, um valor muito acima do limite das orientações europeias que é de 75, segundo os dados do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças.A decisão desta segunda-feira tomada constitui apenas uma recomendação, cabendo a cada Estado-membro determinar que medidas escolhe ou não aplicar aos viajantes oriundos dos EUA, podendo, por exemplo, levar em conta o comprovativo de vacinação para não aplicar restrições.As potenciais restrições a visitantes provenientes da maior economia mundial constitui mais um duro golpe para o setor do turismo, bem como para as companhias aéreas e agências de viagem.