Portugal com recorde de 291 óbitos, máximo de recuperados e mais 10.765 casos de covid-19

Foram registados em Portugal mais 10.765 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados divulgados esta terça-feira pela Direção Geral de Saúde (DGS). O total de contágios desde o início da pandemia ascende a 653.878.

No que respeita aos óbitos devido à covid-19, há a lamentar mais 291 vítimas mortais no país, que elevam o total de mortes em Portugal desde o início da pandemia para 11.012.

Na véspera tinha sido registados 6.923 casos e covid e 252 óbitos. Os registos hoje anunciados mostram um agravamento nos casos, mas abaixo dos máximos atingidos em vários dias da semana passada.

Já no que aos óbitos diz respeito, foi atingido um novo recorde, superando o anterior máximo diário de 275 mortos. Portugal já é o país que com o nível de mortalidade mais elevado em todo o mundo, uma estatística que deverá agravar-se nos próximos dias, já que os números continuam com uma trajetória ascendente.



Número de recuperados também atinge recorde



Numa altura em que decorre já mais de uma semana do confinamento geral do país, a média diária de novos casos dos últimos sete dias subiu para 12.417, o valor mais elevado de sempre.



Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.528 novos casos por 100 mil habitantes, o nível mais elevado de sempre. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, mais do que sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.

O número de doentes recuperados cifrou-se em 13.728 nas últimas 24 horas, o valor mais elevado de sempre que aumenta o total de recuperados para 475.485.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, desceram pela primeira vez sete dias, em 3.254, para 167.381 atingindo o nível mais elevado de sempre.









(notícia am atualização)