Uma dose da vacina da Pfizer/BioNTech oferece dois terços da proteção contra o coronavírus, de acordo com dados iniciais do programa de vacinação do Reino Unido e citados pela Bloomberg.





Esses dados, que deverão ser revelados nos próximos dias, mostram que a primeira dose da vacina reduziu o risco de infeção sintomática entre os pacientes em 65% em jovens adultos e em 64% em idosos com mais de 80 anos.





Já as duas doses da vacina aumentaram a proteção para um nível entre 79% e 84%, dependendo da idade, segundo as informações que foram inicialmente avançadas pelo The Sun.





Os dados sobre a eficácia da vacina são assim inferiores aos relatados nos testes clínicos da Pfizer, que mostraram um grau de proteção de 95% contra a covid-19.





No Reino Unido, mais de 12,6 milhões de pessoas já receberam as primeiras doses da vacina destas farmacêuticas ou a vacina da AstraZeneca, de acordo com os últimos dados publicados na terça-feira.





O primeiro-ministro Boris Johnson estabeleceu uma meta de imunizar quase 15 milhões de pessoas até 15 de fevereiro, com foco nos grupos mais vulneráveis e nos seus cuidadores. Depois disso, o governo irá considerar quando e como começar a aliviar o terceiro confinamento geral do Reino Unido, que está em vigor desde o mês passado e que agravou os danos económicos já causados pela recessão mais profunda do país em mais de 300 anos.





Embora a vacinação no Reino Unido esteja a decorrer a um dos ritmos mais acelerados no mundo, permanecem dúvidas sobre se as vacinas aprovadas até ao momento mantêm a eficácia contra as novas estirpes do vírus.





Alguns especialistas demonstraram receios de que a variante da África do Sul já esteja muito disseminada no Reino Unido e possa atrasar o plano de suspender as restrições nos prazos pensados.