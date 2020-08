Vacina covid à base de tabaco à espera de ensaios clínicos

Uma vacina experimental contra a covid-19 à base de plantas de tabaco pode começar ensaios clínicos dentro de semanas.

A British American Tobacco (BAT), fabricante dos cigarros Lucky Strike, espera a qualquer momento a resposta da FDA, a agência que regula fármacos e alimentos nos EUA, disse o diretor de marketing da empresa, Kingsley Wheaton.

"Estamos otimistas", disse Wheaton em entrevista. "É uma parte importante de nossa estratégia tentar construir um futuro melhor."

Leia Também Veloz e furiosa: a corrida por uma vacina em tempos de pandemia

As fabricantes de tabaco, cujos produtos são associados a danos nos pulmões, estão a participar na corrida para desenvolver uma vacina contra o coronavírus, que se espalha principalmente por gotículas respiratórias. A Medicago, empresa de biotecnologia controlada parcialmente pela Philip Morris International, também está a desenvolver uma vacina à base de plantas que poderia estar disponível no primeiro semestre de 2021, se for bem-sucedida.

Existem 24 candidatas a vacinas em ensaios clínicos, embora a taxa de sucesso de tais programas seja normalmente de 10%, disse na semana passada a cientista-chefe da Organização Mundial da Saúde, Soumya Swaminathan.

A Kentucky BioProcessing, subsidiária da BAT, usa plantas de tabaco para o desenvolvimento da vacina experimental, que deriva da sequência genética do Sars-CoV-2, o vírus que causa a Covid. Elementos da vacina acumulam-se nas plantas de tabaco dentro de seis semanas, enquanto outros métodos levam meses, de acordo com a BAT.