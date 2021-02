"Vamos apertar mais as regras", avisa novo coordenador da vacinação contra covid

O vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, que foi esta quarta-feira nomeado pelo Governo para coordenador da "task force" da vacinação contra a covid-19, avisou que "vamos apertar mais as regras".O militar, que sucede a Francisco Ramos, que renunciou ao cargo na sequência de irregularidades na administração da vacina, considerou, à saída de uma reunião com a ministra da Saúde, que a sua nomeação constitui "mais um sinal do apoio das Forças Armadas a este processo".Gouveia e Melo considerou "lamentável" a administração indevida de vacinas, e prometeu um reforço do controlo. "Vamos apertar mais as regras", asseverou."Vamos tentar, com a nossa cultura militar, mas com o Ministério da Saúde, responder da melhor forma aos anseios de todos os portugueses", disse, deixando ainda um elogio ao seu antecessor, Francisco Ramos, que teve "uma atitude muito honrada".Francisco Ramos, que é também CEO do Hospital da Cruz Vermelha, demitiu-se após ter detetado irregularidades naquela estrutura hospitalar no processo de seleção de profissionais para serem vacinados.