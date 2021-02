Vice-Almirante Gouveia e Melo rende Francisco Ramos à frente da "task force" de vacinação

O Governo nomeou o Vice-Almirante Henrique Gouveia e Melo para coordenar a "task force" do plano de vacinação contra a covid-19, indicou esta quarta-feira o Ministério da Saúde.A nomeação surge no mesmo dia em que foi divulgada a renúncia de Francisco Ramos do cargo de coordenador da "task force" devido a ter detetado irregularidades na seleção de pessoas que receberam a vacina no Hospital da Cruz Vermelha, instituição da qual é CEO.Num comunicado, o ministério liderado por Marta Temido indica que Gouveia e Melo "já integrava a equipa que agora passa a coordenar, assumindo funções de imediato".