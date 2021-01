Variante inglesa vai mesmo ser dominante em Portugal

Não é ainda a principal causa do agravamento da pandemia, mas os virologistas antecipam que a estirpe 50% mais contagiosa, detetada no Reino Unido, vai ser prevalecente já nas próximas semanas. Esta é a condição do Governo para mandar encerrar as escolas.

Variante inglesa vai mesmo ser dominante em Portugal









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.