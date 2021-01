Veja quais os 25 concelhos que escapam às medidas mais duras

Leia Também Costa admite restrições mais apertadas a partir da próxima semana

A mais recente atualização, a quinta, na classificação dos concelhos pelos quatro escalões de risco epidemiológico foi revelada pelo Governo esta quinta-feira e as medidas serão aplicadas consoante o patamar de risco entre 8 de dezembro e 15 de janeiro, período de vigência do renovado estado de emergência.O Executivo decidiu agrupar, para efeito das restrições, os concelhos nos três níveis de risco mais graves. E, revelou o primeiro-ministro, apenas 25 concelhos estão no escalão mais baixo, o de risco moderado.Os municípios são classificados em quatro níveis: risco moderado (menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos 14 dias anteriores); elevado (240 a 480); muito elevado (480 a 960) e extremo (960 ou mais casos).

Alcoutim

Aljezur

Almeida

Arronches

Barrancos

Carrazeda de Ansiães

Castanheira de Pêra

Castelo de Vide

Coruche

Ferreira do Alentejo

Freixo de Espada à Cinta

Lagoa

Manteigas

Monchique

Odemira

Pampilhosa da Serra

Proença-a-Nova

Resende

Santiago do Cacém

Sardoal

Sernancelhe

Sines

Torre de Moncorvo

Vila de Rei

Vila do Bispo