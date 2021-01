Costa admite restrições mais apertadas a partir da próxima semana

O Governo admite endurecer as medidas de restrição à circulação a partir da próxima semana. Na conferência que se seguiu ao Conselho de Ministros desta quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que está em cima da mesa aplicar o recolher obrigatório e o impedimento à circulação entre concelhos aos dias de semana.



"A confirmar-se a evolução que os números têm revelado, muito provavelmente teremos de adotar na próxima semana medidas de restrição mais elevadas, como tem vindo a acontecer na generalidade dos países da Europa", reconheceu o primeiro-ministro.





O "passo em frente" nas restrições "significa estender à semana" as medidas atualmente em vigor apenas aos fins de semana, sendo possível, em função da evolução da pandemia, o regresso a um "confinamento mais geral, do tipo que adotámos em março passado". De fora deverão ficar, no entanto, as escolas, adiantou António Costa.O primeiro-ministro vai ouvir, já esta sexta-feira, os partidos e os parceiros sociais, de forma a preparar a adoção de novas medidas, que podem ser aplicadas no próximo dia 12, após a reunião do Infarmed. Apesar de o estado de emergência estar em vigor até 15 de janeiro, o Governo admite que o agravar das restrições pode começar antes. "Pode ser útil não esperar por dia 15 para tomar novas decisões", ressalvou Costa. As restrições deverão ser agravadas se nos próximos dias for confirmado o agravamento da crise pandémica, depois de esta quarta-feira terem sido identificados mais de 10 mil novos casos e de hoje, quinta-feira, terem sido registados mais de nove mil casos.



Sem querer adiantar ainda quais as medidas que serão adotadas, o primeiro-ministro antecipou um regresso às "medidas tipo" adotadas em meados de março do ano passado, que implicaram, entre outras, o encerramento do comércio. O reforço das medidas não deverá, ainda assim, "afetar o normal funcionamento das escolas".











