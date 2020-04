INE: Negócios na indústria caíram antes da pandemia em Portugal

O Índice de Volume de Negócios na Indústria mostrou uma quebra em fevereiro, colocando-se 2% abaixo do registado no ano anterior. Esta evolução negativa aconteceu no mês que antecedeu o surgimento do surto de coronavírus no país.





"Embora a informação deste destaque possa já traduzir em certa medida a situação atual determinada pela pandemia Covid19, é de esperar que as tendências aqui analisadas se alterem substancialmente nas próximas divulgações", alerta o Instituto Nacional de Estatística (INE), no boletim dos Índices de Volume de Negócios, Emprego, Remunerações e Horas Trabalhadas na Indústria.