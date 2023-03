Cartoons 2022 de Luís Afonso chegam ao Porto

Desafiado pela Casa da Imprensa e a associação CC11, o cartoonista Luís Afonso fez um humorístico retrato do ano de 2022 através do Bartoon, A Mosca, Barba e Cabelo e SA, os seus quatro alter egos, que encontramos diariamente no Público, na RTP, n’A Bola e no Negócios, respetivamente.

O "Cartoons 2022", que esteve patente entre janeiro e fevereiro no Salão de Honra da Casa da Imprensa, em Lisboa, chega agora ao Porto, ficando durante um mês na Casa das Artes, num convite ao público do norte para rever o último ano através das histórias que estas personagens nos contam.

A exposição é inaugurada esta quinta-feira, 23 de março, com a presença de Luís Afonso, e decorre até 23 de abril. A Entrada é livre.

"Dos caracóis iniciais à mosca, passando pelo(s) bicho(s) humano(s), as personagens que animam as tiras do Luís Afonso fazem delas um exemplo clássico do cartoon como género jornalístico", considera António Borga, presidente do conselho de administração da Casa da Imprensa.

Luís Afonso nasceu em Aljustrel, em 1965, e vive em Serpa. É aqui que nascem os seus bonecos.

Com formação académica em Geografia, é cartoonista desde 1985, sendo também autor de oito livros de cartoons, sete como autor integral e outro como argumentista.

Em 2012 estreou-se na ficção com "O Comboio das Cinco", a que se seguiu "O Quadro da Mulher Sentada a Olhar Para o Ar Com Cara de Parva e Outras Histórias" (2016) e "A Morte de A a Z" (2022), todos editados pela Abysmo, e "O Chef" (2022), editado pela Relógio D’Água.

É também autor de uma curta-metragem - "Everestalefe" (2019).

Gosta que os outros o tratem por tu.