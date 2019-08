Cheiro a gasolina é uma das atrações de museu em Estocolmo

Do rugido de um motor de combustão à sensação de encher um carro que consome muito combustível - estas são experiências imortalizadas no primeiro museu para combustíveis fósseis do mundo, em Estocolmo.

A mudança para uma energia mais limpa está em andamento no setor de transportes, uma das principais fontes de poluição pelo dióxido de carbono que contribui para o aquecimento global. O número de carros elétricos de passageiros quase duplicou para 2 milhões no ano passado e será responsável por 57% das vendas globais até 2040, de acordo com a BloombergNEF. Camiões, autocarros e navios também estão a distanciar-se cada vez mais da utilização de combustíveis que estavam a ser a espinha dorsal da economia global há séculos. "No Museu de Combustíveis Fósseis, você será capaz de experimentar os sons, cheiros, cultura e fenómenos que terão desaparecido", disse Susanna Hurtig, chefe da E-Mobility na Vattenfall, a empresa sueca que teve a ideia. O museu exibe objetos e informa sobre o uso de combustíveis fósseis do século XIX até hoje com foco no transporte. Está alojado no Museu da Fotografia, na área de Sodermalm, e tem entrada gratuita. (Texto original: Love the Smell of Gasoline? It’s Now at a Museum in Stockholm)