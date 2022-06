Filmagens em Portugal da saga "Velocidade Furiosa" vão fechar A24. Veja quando e onde

As filmagens do novo episódio da saga de Hollywood "Velocidade Furiosa" estão a decorrer em Portugal, na Região Centro, e vão obrigar a cortes de estradas em vários dias a partir já da próxima semana e depois ao longo do mês de junho, adiantaram este sábado os responsáveis da Centro de Portugal Film Commission e da Sagesse Productions, que estão a proceder aos trabalhos.

O palco é a região Viseu Dão Lafões, mais concretamente alguns troços da autoestrada A24 e o objetivo dos responsáveis é garantir a segurança das filmagens, mas, também, minimizar o impacto na vida dos residentes na região. Nos dias em que houver filmagens não serão cobradas portagens a quem passar nas horas em que os troços da autoestrada continuem a funcionar normalmente.





A rodagem do filme vai decorre no Reino Unido, na Itália e em Portugal. Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, conta no elenco com nomes como Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, entre outros.

As datas e os troços que estarão encerrados ao trânsito são os seguintes:

A24 - corte total em ambos os sentidos:

28 de Junho - 6h às 22h

Nó 9 - Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 - Armamar e Valdigem

29 de Junho - 6h às 22h

Nó 5 - Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte

30 de Junho - 6h às 22h

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira

6 de Julho a 8 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

11 de Julho a 13 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

14 de Julho a 15 de Julho - 6h às 22h

Nó 5 - Carvalhal até Nó 7 Castro Daire Norte

18 de Julho - 6h às 22h

Nó 9 - Moimenta da beira e Lamego até Nó 10 - Armamar e Valdigem

19 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

20 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

21 de Julho - 6h às 22h

Nó 15 - Vilarinho da Samardã até Nó 16 - Vila Pouca de Aguiar

22 de Julho a 26 de Julho - 6h às 22h

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira

A24 - Corte total- sentido norte/sul

22 de Julho a 26 de Julho - 24 horas

Nó 11 Peso da Régua até Nó 12 - Nogueira