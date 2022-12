Governo aprova extinção da Fundação Berardo

O Governo aprovou esta terça-feira a extinção da Fundação de Arte Moderna e Contemporânea - Coleção Berardo (FAMC-CB), informa o comunicado do Conselho de Ministros.A extinção surge na sequência da denúncia do "comodato da Coleção Berardo, com efeitos a 1 de janeiro de 2023", feita pelo ministro da Cultura a 26 de maio. Agora, "com o término do comodato, esgota-se o fim principal para o qual a FAMC-CB foi instituída", indica o comunicado.O decreto-lei agora aprovado não só extingue a Fundação Berardo como "permite à Fundação do Centro Cultural de Belém reassumir a plena posse e gestão do centro de exposições do Centro Cultural de Belém; regula o destino dos bens da FAMC-CB, de acordo com o previsto nos estatutos; e determina a criação de uma comissão liquidatária".A comissão liquidatária terá competências para "proceder ao inventário dos valores ativos e passivos da FAMC-CB e para decidir sobre o destino das suas obrigações contratuais".O Governo sublinha que os trabalhadores da FAMC-CB serão intergrados na Fundação Centro Cultural de Belém."A FAMC-CB foi instituída, em 2006, com o fim principal de constituir o Museu Coleção Berardo de Arte Moderna e Contemporânea, com base no acervo permanente da Coleção Berardo, a instalar no Centro Cultural de Belém, e de manter, preservar e promover a referida coleção, o que veio a acontecer em junho de 2007".