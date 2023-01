BCP avança para execução de sociedades de Berardo

O BCP avançou para a penhora de bens de duas sociedades do universo de Joe Berardo, a Metalgest e a Associação de Coleções, que poderá ser feita de forma imediata.





A notícia é avançada pelo Eco, que explica que o banco colocou uma ação de execução no valor de cerca de 2 milhões euros movida na sexta-feira passada no Tribunal da Comarca da Madeira.





Explica o jornal que, havendo já uma sentença do tribunal, o agente de execução pode avançar para penhora assim que recebe a ordem, e que só depois os executados são citados para se oporem.





Leia Também Providência cautelar de Joe Berardo contra extinção da Fundação Berardo foi aceite

Fonte oficial do BCP não comentou a notícia sobre uma das várias ações colocadas nos últimos anos, no âmbito de uma longa batalha jurídica com a banca. Explica o jornal que as dívidas em incumprimento à CGD, BCP e Novo Banco, ascenderão a mil milhões de euros.



O Governo avançou nos últimos dias do ano passado para a extinção da Fundação Berardo, alegando interesse público. Berardo, por sua vez, avançou com uma providência cautelar contestando a decisão.



A coleção deverá valer 1,8 mil milhões de euros.