Incêndio destruiu seminário de Santa Teresinha, em Felgueiras

O seminário de Santa Teresinha, localizado no concelho de Felgueiras, que se encontrava devoluto, foi esta noite "totalmente consumido" por um incêndio, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.Fonte do CDOS disse à agência Lusa que o seminário "ardeu na totalidade", mas "sem vítimas a registar", tendo o alerta sido dado às 23:46 de sábado.O presidente da câmara de Felgueiras, numa mensagem publicada na rede social Facebook, lamenta a ocorrência, falando em "cenário dantesco" e manifestando "profundo agradecimento" a quem esteve envolvido no combate às chamas."Apesar da prontidão e dos esforços dos nossos magníficos bombeiros, o nosso Seminário de Pombeiro - Seminário de Santa Teresinha - foi consumido pelas chamas, deixando para trás uma imensa história", refere o autarca.Na mesma nota, Nuno Fonseca deixa aos bombeiros, GNR, Polícia Municipal e "a toda a população que prontamente se mobilizou" no combate ao fogo uma mensagem de "reconhecimento"."Salvaram-se as vidas humanas! Salvou-se o Burgo, mas certamente ficou mais pobre!", termina a publicação.Este seminário está localizado numa aldeia conhecida como Burgo, na freguesia de Pombeiro, tendo integrado uma capela neomanuelina.Na operação de combate às chamas estiveram envolvidos 30 operacionais apoiados por 11 veículos dos Bombeiros Voluntários de Felgueiras e da Lixa, bem como a GNR, a Polícia Municipal e membros do executivo municipal.O incêndio foi dado como extinto já depois das 05:00 de hoje.