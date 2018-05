Leilão da colecção de David Rockefeller bate recordes e rende 646 milhões de dólares

EPA

O leilão de três dias da colecção do magnata David Rockefeller na Christie's, em Nova Iorque, facturou 646 milhões de dólares (543 milhões de euros) em arte do século XIX e XX. O primeiro dia de leilão superou o antigo recorde de 484 milhões de dólares consguido por um único proprietário privado, em 2009, segundo a Forbes.



O quadro de Picasso "Fillette à la corbeille fleurie" liderou as vendas, tendo sido leiloado por 115 milhões de dólares a um comprador anónimo via telefone. Outras obras da colecção alcançaram também grandes quantias, como é o caso do quadro "Nymphéas en fleur", de Monet, comprado por 84,7 milhões de dólares e a obra "Odalisque couchée aux magnolias", de Matisse, vendido por 80,7 milhões de dólares.



Além das grandes peças em leilão estão também obras de carácter pessoal que remetem a histórias pessoais de David Rockefeller, como por exemplo, uma vasta colecção de vasos gregos pertencentes à sua mãe, de acordo com a Forbes.



A família colocou a colecção em leilão depois de David Rockefeller ter falecido em Março do ano passado aos 101 anos de idade. O magnata era o último neto vivo do fundador da Standard Oil, antiga empresa de exploração de petróleo, e considerado como o bilionário mais antigo do mundo, com uma fortuna avaliada em 3,3 mil milhões de dólares, segundo a Forbes.



Em testamento David Rockefeller deixou os planos para o leilão, com todos os lucros a serem distribuídos por instituições de caridade sem fins lucrativos, algumas seleccionadas previamente pelo próprio magnata, incluindo a Universidade Rockefeller e o Museu de Arte Moderna de Manhattan.



Algumas peças da colectânea foram doadas. Por exemplo, uma colecção de 150 mil besouros foi entregue ao Museu de Zoologia de Harvard, assim como uma rara colecção de livros pertencentes à tia de David Rockefeller foi dada à Universidade Brown.



Esta foi a primeira sessão do leilão de arte da colecção de David e Peggy Rockefeller e vai continuar até sexta-feira com peças de mobiliário europeu, cerâmica, artes decorativas, e arte das Américas.