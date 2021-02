Morreu o ator Christopher Plummer, aos 91 anos

O ator Christopher Plummer morreu aos 91 anos na sua casa, no Connecticut, Estados Unidos, ao lado da mulher Elaine Taylor, com quem foi casado ao longo de 53 anos."O Cris era um homem extraordinário que amava e respeitava sua profissão. Ele viverá eternamente entre nós", lamentou Lou Pitt, empresário e amigo do ator.Nascido em Toronto, no Canadá, Plummer é conhecido por filmes como Música no Coração, Uma Mente Brilhante ou Todo o Dinheiro do Mundo.