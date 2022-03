Morreu o ator norte-americano William Hurt aos 71 anos

Citando o filho, numa mensagem nas redes sociais, a publicação Deadline refere que William Hurt morreu de causas naturais, poucos dias antes de completar 72 anos.A carreira de William Hurt remonta aos anos 1970, tendo começado por fazer teatro, antes de se tornar conhecido na representação em cinema e televisão.Entre as primeiras produções cinematográficas em que entrou estão "Noites escaldantes" (1981), ao lado de Kathleen Turner, e "Os amigos de Alex" (1983), ambos realizados por Lawrence Kasdan.Ainda nos anos 1980 entrou em três filmes que lhe valeram nomeações consecutivas para os Óscares: "O beijo da mulher aranha" (1985), contracenando com Sônia Braga e Raul Julia, "Filhos de um deus menor" (1986) e "Edição Especial" (1987).Conquistou o Óscar de melhor ator principal com "O beijo da mulher aranha".Em 1985, William Hurt também esteve nomeado para o Tony, os prémios de teatro, pela participação na produção da Browdaway "Hurlyburly".Com uma presença regular no grande ecrã ao longo das décadas seguintes, William Hurt também integrou o elenco de algumas das produções da série da Marvel, nomeadamente "O incrível Hulk" (2008), "O primeiro vingador: A Guerra dos Heróis" (2016) e "Vingadores: Endgame" (2019).William Hurt voltou a estar nomeado para os Óscares, enquanto ator secundário, em 2006 com "Uma história de violência", de David