Foi um lutador contra o salazarismo ainda durante a faculdade e fugiu da guerra através de cunha - o neto do professor Pulido Valente não podia ir combater no Ultramar.

O escritor e historiador tinha 78 anos e morreu esta sexta-feira no hospital, avança o jornal Público, citando fonte familiar. Era conhecido pelo seu estilo cáustico e mordaz e por criticar tanto os adversários como aqueles que partilhavam as suas cores políticas. Colaborou com o jornal Público, Expresso, Diário de Notícias, A Tarde, O Independente, a revista Kapa e mais recentemente com o jornal Observador.(notícia em atualização)