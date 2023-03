A embaixada de Portugal no Japão foi esta sexta-feira palco da inauguração da obra de Alexandre Farto - que é conhecido por Vhils. Além do artista, no evento estiveram presentes o embaixador português no Japão, Vítor Sereno, e o presidente da Cunha Vaz & Associados, António Cunha Vaz.

A obra, segundo uma nota enviada às redações, celebra os 480 anos do primeiro encontro entre Portugal e o Japão e "eterniza a plurissecular amizade luso-nipónica através de uma linguagem contemporânea e que ficará, para sempre, patente na entrada do novo edifício da embaixada de Portugal no Japão".

A concretização do projeto, segundo a nota, resulta de um protocolo entre as três partes - embaixada de Portugal em Tóquio, a Cunha Vaz & Associados e Vhils - para dar a conhecer a ligação dos dois países e levar o país nacional além-fronteiras.